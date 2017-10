Incêndios

O Bloco de Esquerda considerou hoje que o Governo "dá um passo na direção certa" ao tomar posição acionista no SIRESP, mas alerta que "não cumpre o caminho todo", defendendo que é preciso "assumir o controlo" do sistema.

Numa conferência de imprensa no âmbito do Conselho de Ministros em São Bento destinada a adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje que o Governo tomará posição acionista no SIRESP (Rede de Emergência e Segurança), podendo inclusivamente chegar ao seu controlo.

Contactado pela Lusa, o deputado do BE Pedro Filipe Soares defendeu que "o Governo, ao apresentar a ideia de assumir o controlo acionista [do SIRESP] dá um passo na direção certa, mas não cumpre ainda o caminho todo".