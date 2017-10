Actualidade

Os cinco antigos Presidentes dos Estados Unidos ainda vivos juntaram-se pela primeira vez desde 2013, no sábado, num concerto para angariar dinheiro para as vítimas dos furacões no Texas, Florida, Porto Rico e nas Ilhas Virgens norte-americanas.

Os democratas Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter e os republicanos George H.W. e George W. Bush juntaram-se em palco em College Station, Texas, onde fica a Texas A&M University, apelando à união do país após as tempestades.

A Texas A&M University acolhe a biblioteca presidencial do Bush mais velho. Com 93 anos, o antigo Presidente, que sofre de Parkinson, surgiu de cadeira de rodas.