O académico e "ativista da ética nos 'média'" Stephen Ward, fundador do Center for Journalism Ethics, nos Estados Unidos, defendeu uma "reconstrução radical dos objetivos, princípios e práticas" no jornalismo, em entrevista à agência Lusa, na sua passagem por Lisboa.

Investigador da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, professor da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, Stephen J.A. Ward começou por afirmar que, "nos dias de hoje, a ética jornalística se trata de um problema e não apenas de um conjunto de normas", remetendo para uma "discórdia nos valores fundamentais" que guiam os jornalistas.

Autor de "Radical Media Ethics", o seu mais recente livro, que publicou em 2015 e apresentou em Lisboa, Stephen Ward alertou para "o declínio [da fase] pré-digital", que segue "em direção à tentativa desordenada, caótica [e] global de [estabelecer um código] de ética no digital".