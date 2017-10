Incêndios

A Força Aérea afirma que irá corresponder às tarefas e missões que lhe forem atribuídas na gestão e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios, embora ainda desconheça a forma de operacionalizar esta medida.

"A Força Aérea irá corresponder a todas as missões e tarefas que lhe forem atribuídas", declarou à agência Lusa o porta-voz da Força Aérea, Manuel Costa, num comentário à decisão tomada no sábado em Conselho de Ministros de que a Força Aérea "ficará com a gestão e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais".

O porta-voz lembrou que ainda é desconhecida a forma como esta intenção ou medida vai ser operacionalizada, justificando assim não ter comentários adicionais a fazer.