Incêndios

O Governo "pode contar com toda a colaboração necessária" do PSD para que as medidas de combate aos incêndios que anunciou no sábado "sejam levadas a cabo", anunciou hoje o vice-presidente do grupo parlamentar do partido.

"O grupo parlamentar do PSD e o PSD gostariam de saudar o Governo pelas medidas que foram ontem [sábado] anunciadas de combate a estes flagelos que nos têm assaltado, que são os incêndios. O Governo tomou estas medidas e pode contar da parte do PSD com toda a colaboração necessária para que as mesmas sejam levadas a caso", afirmou hoje, no Porto, Carlos Abreu Amorim.

Segundo o social-democrata, algumas das medidas anunciadas pelo Governo, que no sábado realizou um Conselho de Ministros extraordinário dedicado aos incêndios, são "extremamente positivas", como por exemplo a criação de concursos públicos para a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Contudo, outras, apresentadas pelo partido no parlamento, já poderiam já estar em prática se o PS não as tivesse chumbado.