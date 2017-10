Incêndios

O líder parlamentar do BE considerou hoje terem sido dados passos no caminho certo no Conselho de Ministros de sábado, no âmbito da prevenção e do combate a incêndios, mas afirmou haver mais a fazer, inclusive no SIRESP.

À margem da cimeira europeia Plano B, a decorrer em Lisboa, Pedro Filipe Soares congratulou-se, em declarações aos jornalistas, por algumas propostas do seu partido irem "finalmente ver o fim do dia" e apelou a que se avance rápido na sua aplicação, já que os calendários das alterações climáticas "não são compagináveis com os calendários administrativos que têm regido escolhas políticas".

Porém, há decisões que ainda "não são concretamente o resultado final" que o partido gostava de ver, notou o bloquista, referindo-se ao sistema de comunicações de emergência SIRESP, que deveria ter gestão pública.