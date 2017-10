Actualidade

O líder do Governo japonês, Shinzo Abe, venceu hoje as eleições legislativas, segundo as sondagens à boca das urnas.

O partido conservador do primeiro-ministro pode, de acordo com as projeções citadas pelas agências internacionais de notícias, conseguir mais de 300 dos 465 lugares da câmara dos representantes do parlamento.

As últimas sondagens antes da votação já indicavam que Shinzo Abe devia garantir sem dificuldade um novo mandato à frente da terceira economia do mundo, nas legislativas antecipadas que o próprio desencadeou.