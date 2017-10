Incêndios

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, sublinhou hoje a importância de as medidas anunciadas no Conselho de Ministros extraordinário sobre incêndios terem uma "efetivação concreta".

No discurso de encerramento da cimeira europeia Plano B, em Lisboa, Catarina Martins afirmou que "boa parte das medidas já tinha sido discutida e aprovada no parlamento, tanto durante o último Governo como neste Governo, e na verdade o que falta é efetivá-las".

Referindo estarem em causa "medidas importantes", a dirigente indicou que da parte do partido seu haverá uma "vigilância atenta para o cumprimento das medidas que foram anunciadas" e "uma exigência sempre presente" para estes temas.