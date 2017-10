Incêndios

As medidas anunciadas no sábado pelo Governo no âmbito da reforma nos sistemas de prevenção e combate aos incêndios e apoio às vítimas demonstram que o executivo "compreendeu a urgência e a dimensão" da situação, segundo o PS.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, afirmou, em declarações à agência Lusa, que "as resoluções tomadas em Conselho de Ministros [no sábado] demonstram que o Governo compreendeu a urgência e a dimensão do que está em causa, após as terríveis consequências desta época de incêndios".

Carlos César sublinhou que "o combate do PS não é resposta aos outros partidos, que até agora pouco mais fizeram do que acusações e aproveitamentos ilegítimos".