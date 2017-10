Actualidade

Os futebolistas Ristovski e Mattheus Oliveira foram chamados aos convocados do Sporting, para o jogo de hoje com o Desportivo de Chaves, no estádio José Alvalade (20:15), com Palhinha a sair das opções.

Em comparação com os 18 futebolistas que entraram na ficha de jogo em Turim, no jogo com a Juventus (derrota por 2-1), na quarta-feira, na Liga dos Campeões, o técnico dos 'leões' fez agora entrar os dois jogadores.

É uma lista de que Jorge Jesus ainda fará sair um jogador, para chegar aos 18 que entram no boletim de jogo.