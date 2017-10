Actualidade

As autoridades moçambicanas detiveram 11 alegados membros do grupo armado que, desde dia 05, matou dois polícias e terá abatido outros quatro elementos das autoridades, no norte do país, anunciou o administrador do distrito de Palma.

"A população do distrito de Palma mostrou maturidade ao travar a incursão de parte do grupo de homens armados" que estaria a tentar encontrar refúgio, anunciou David Machimbuko, citado hoje pelos órgãos de informação estatais.

"Temos consciencializado as famílias para estarem vigilantes. Foi na sequência disso que capturámos alguns integrantes do grupo", acrescentou.