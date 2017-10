Actualidade

Milhares de pessoas marcharam hoje pelas ruas de Santiago de Compostela, em Espanha, protestando contra os incêndios que devastaram a Galiza e exigindo responsabilidades e demissões no governo regional, inclusive a do próprio presidente, ALberto Núnez Feijoo.

De acordo com a agência Efe, a manifestação começou ao meio dia nos arredores da capital galega e percorreu as ruas do centro histórico de Compostela, até chegar à icónica praça da Quintana, onde fica a Catedral, contando com a presença de representantes dos partidos En Marea e BNG.

No fim de semana passado, mais de 250 incêndios florestais deflagraram em diferentes pontos da Galiza, provocando a morte a quatro pessoas e queimando cerca de 35.500 hectares.