Actualidade

Uma carta escrita por um dos passageiros do paquete Titanic um dia antes de se ter afundado foi arrematada por 126 mil libras esterlinas (cerca de 140.600 euros) num leilão na Inglaterra.

O manuscrito, com o timbre do navio, foi escrito pelo passageiro de 1.ª classe Alexander Oskar Holverson no dia 13 de abril de 1912, um dia antes do navio atingir um "iceberg" e se ter afundado no Atlântico Norte, tendo causado a morte a mais de 1.500 pessoas.

Holverson, um vendedor, tinha a intenção de enviar a carta para a mãe, que morava em Nova Iorque.