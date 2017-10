PSD

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros considerou hoje que Pedro Santana Lopes é a melhor escolha para a presidência do PSD e para enfrentar o atual Governo em virtude da sua "maturidade" e do capital de "experiência acumulada.

As posições de Rui Machete, mandatário da candidatura de Pedro Santana Lopes à presidência do PSD, foram assumidas durante a sessão de lançamento da candidatura do ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e antigo primeiro-ministro, em Santarém.

Num discurso em que abriu com uma nota de pesar pelas vítimas dos incêndios deste verão, seguindo-se um minuto de silêncio, Rui Machete salientou as ligações de Pedro Santana Lopes ao fundador do partido, Francisco Sá Carneiro.