Incêndios

A Associação dos Oficiais Forças Armadas (AOFA) considerou hoje que as medidas de apoio às vitimas dos incêndios são "extremamente positivas", mas tem "dúvidas" sobre a gestão dos meios aéreos e lembrou que faltam efetivos para as missões.

As decisões que saíram do Conselho de Ministros de sábado "são extremamente positivas", mas "há um conjunto vasto de questões e de dúvidas que se colocam que, com certeza, serão esclarecidas nos próximos dias", disse em declarações à Lusa, o presidente da AOFA, António Mota.

Para o coronel, em primeiro lugar é necessário perceber "se apenas a gestão [dos meios aéreos públicos] passa a ser feita pela Força Aérea, ou a gestão e a operação", uma vez que a Autoridade Nacional de Proteção Civil também tem meios aéreos.