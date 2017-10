Actualidade

O Tondela conquistou hoje a segunda vitória na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol, depois de quatro jogos sem ganhar, ao bater em casa o Belenenses por 2-0, em encontro da nona jornada.

Hélder Tavares, aos 71 minutos, e Murilo, aos 86, apontaram os tentos do conjunto de Pepa, que atuou toda a segunda parte em superioridade numérica, devido à expulsão do sueco Robert Person, quase em cima do intervalo, aos 45+1.

Com este resultado, o Tondela subiu, provisoriamente, ao 12.º lugar, com nove pontos, enquanto o Belenenses manteve-se no oitavo, com 13.