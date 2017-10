PSD

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes defendeu hoje que os opositores ao Governo devem deixar de chamar-lhe "geringonça", mas sim "frente de esquerda com comunistas", e admitiu que a legislatura não chegará ao fim.

Pedro Santana Lopes apresentou esta ideia na sessão de lançamento da sua candidatura à presidência do PSD, em Santarém, a meio do seu discurso, que durou cerca de uma hora e que foi muito aplaudido por cerca de mil apoiantes.

Na parte dedicada às críticas ao atual executivo socialista, Pedro Santana Lopes deixou um reparo aos setores da oposição que caraterizam o atual Governo como sendo uma "geringonça" - uma expressão que teve origem no historiador Vasco Pulido Valente e que depois ficou famosa por via do ex-presidente do CDS-PP Paulo Portas.