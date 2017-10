PSD

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes defendeu hoje que o partido deve orgulhar-se por ter Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e prometeu que nunca será um líder da oposição "zangado".

Palavras proferidas por Pedro Santana Lopes no final do seu discurso de cerca de uma hora em Santarém, durante a sessão de lançamento da sua candidatura à presidência do PSD.

Para o antigo primeiro-ministro, "o PPD/PSD deve sentir orgulho de Portugal ter o Presidente da República" que tem e, por isso, deve haver compreensão em relação ao exercício do mandato presidencial.