Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse hoje que ouviu com "espírito construtivo" as decisões tomadas em Conselho de Ministros e que, com o mesmo espírito, o partido avançará com propostas para ultrapassar dificuldades identificadas no combate aos incêndios.

"Ouvimos com muita atenção e com espírito construtivo aquilo que foram as decisões do Conselho de Ministros. Nós temos várias propostas para apresentar de forma construtiva, de maneira a serem ultrapassadas dificuldades que estão identificadas, desde logo no relatório que se seguiu ao enorme incêndio de Pedrogão", declarou à RTP/Açores Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP, que esteve hoje na ilha de São Jorge, nos Açores, para participar na tomada de posse da única câmara municipal conquistada pelo partido, nas eleições autárquicas, na região (Velas), considerou "muito importante olhar para os danos que as pessoas tiveram".