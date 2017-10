Incêndios

O Presidente da República considerou hoje importante que as populações afetadas pelos incêndios do passado fim de semana sejam informadas sobre as medidas e apoios aprovados pelo Governo e alertou para a situação da pequena agricultura.

"É importante os que tiveram esse desgosto supremo da morte de familiares saberem o que foi aprovado em Conselho de Ministros, para não andarem no escuro à procura de uma solução", disse Marcelo Rebelo de Sousa, aludindo às indemnizações aos familiares das vítimas.

Falando em Penacova, distrito de Coimbra, no final de uma visita que o levou, nos últimos dias, a 14 concelhos do interior centro afetados pelos incêndios, o chefe de Estado apelou ainda a que as autarquias se informem sobre os apoios à reconstrução de casas de primeira habitação.