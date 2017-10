Entrevista a Mallu Magalhães

Após o lançamento no verão de “Vem”, Mallu Magalhães, cantautora paulistana transformada em alfacinha, apresenta amanhã o último disco, no Tivoli.

Passados já alguns meses depois do lançamento do teu último disco de originais, como achas que o teu público tem recebido este Vem?

É curioso, mas a verdade é que depois de lançar um disco, ele ganha vida própria. Aliás, eu não imaginava que certas músicas do Vem seriam tão cantadas pelas pessoas.

Quando se lança um álbum, nunca se sabe bem qual a direção que ele vai tomar, não concordas?

É verdade. Temos sempre uma ideia e um monte de planos, mas as coisas muitas vezes mudam (risos).

Este é o teu primeiro álbum, digamos, português, ou seja, é o teu primeiro disco desde que vives em Lisboa. Isso também foi uma influência na criação deste disco? Lisboa mudou-te?

Sim, acho que sim. Influenciou-me muito. Já o disco da Banda do Mar [feito em conjunto com o companheiro, Marcelo Camelo, e Fred Ferreira] é um disco muito daqui. A marca que eu identifico mais de Lisboa neste disco é a questão da calma. Lisboa tem uma calma que dá coragem. É um local onde eu me sinto muito segura, muito em paz. Acho que isso me dá coragem para experimentar mais e arriscar mais.

Lisboa e São Paulo, a tua cidade: são duas cidades absolutamente diferentes. Concordas?

Concordo, mas acho que as duas cidades têm uma coisa em comum: ambas passam aquela sensação de serem locais onde se vive muito a cidade propriamente dita. Mas no que toca, por exemplo , a centros históricos, aí são cidades bem diferentes.

Alguma vez imaginaste ser mãe de uma “portuguezinha”?

(Risos). Não! Por acaso não.

E a maternidade... mudou-te, enquanto mulher, enquanto artista?

Com certeza. Primeiro como pessoa e, consequentemente, como artista. E vou pegar outra vez na questão da coragem: a maternidade obriga-te a ter uma coragem, uma abordagem proativa no mundo. Não dá mais para ficar muito de ‘bobeira’ e não há espaço para dramas. Ou você segura as pontas ou você segura as pontas... não tem muita opção (risos). Acho que isso artisticamente também é bom. Ficamos mais diretas, simples. O processo criativo fica menos sujeito a devaneios. É curioso como a música ganhou outra posição na minha vida com o nascimento da Luísa.

O que esperar do concerto de amanhã no Tivoli? Alguma surpresa que nos possas adiantar?

Tenho várias surpresas, mas não posso adiantar muito. Quanto ao repertório, será um concerto muito centrado no Vem, acompanhado por algumas músicas complementares de outros discos da minha carreira.