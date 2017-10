Incêndios

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje um voto de pesar e solidariedade para com as vítimas dos incêndios em Portugal, enaltecendo os "homens e mulheres heroicos" que se juntaram aos bombeiros no combate às chamas.

"Fustigados pela tragédia, os portugueses uniram-se na luta contra a calamidade e, lado a lado, combateram os fogos com coragem e entrega total", refere o texto aprovado por unanimidade.

"Neste momento de dor e consternação, o Parlamento Nacional exprime pesar e endereça sentidas condolências às vítimas e famílias e quer homenagear os homens e mulheres heroicos que combateram o fogo, expressando solidariedade para com o povo português", acrescenta.