Actualidade

A incerteza sobre o futuro político de Timor-Leste e os cenários em jogo no caso da queda do Governo, depois do chumbo parlamentar do programa, estão a marcar os debates políticos do país.

Uma situação que se torna particularmente evidente nas redes sociais, especialmente no Facebook, que nos últimos meses têm sido um dos principais palcos de debate político, com muitos dirigentes partidários e políticos, instituições públicas e privadas e cidadãos a usarem perfis para defender as suas posições.

Essa tendência aumentou significativamente durante as campanhas para as eleições presidencial e parlamentar deste ano e tornou-se novamente "acesa" no fim de semana, depois de a oposição ter aprovado um primeiro chumbo do programa do Governo.