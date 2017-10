Actualidade

As chuvas torrenciais e os fortes ventos causados pelo tufão Lan no Japão levaram hoje ao cancelamento de centenas de voos e ao encerramento de autoestradas à circulação, além de pelo menos dois mortos e quase 90 feridos.

Lan, o 21.º tufão da temporada no Pacífico, tocou terra no domingo, no leste do país, em Shizuoka, pelas 03:00 (19:00 em Lisboa), com rajadas de vento de quase 200 quilómetros por hora, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

As duas principais companhias aéreas, a Japan Airlines (JAL) e a All Nippon Airways (ANA) cancelaram cerca de 170 voos domésticos e internacionais previstos para hoje, que se juntam aos mais de 350 que não descolaram no domingo e afetaram cerca de 43.000 passageiros, noticiou a agência japonesa Kyodo.