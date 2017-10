Actualidade

Uma diplomata norte-americana pediu hoje desculpas ao governo da Indonésia depois de um general indonésio ter sido impedido de viajar para Washington, e afirmou que o militar é bem-vindo nos Estados Unidos.

A vice-embaixadora dos Estados Unidos na Indonésia, Erin McKee, não explicou porque é que o comandante general Gatot Nurmantyo foi impedido de embarcar num voo no fim de semana para os Estados Unidos, mas sublinhou que o assunto tinha sido resolvido.

Erin McKee encontrou-se com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, para apresentar um pedido de desculpas. O embaixador norte-americano na Indonésia, Joseph Donovan, também apresentou desculpas, de acordo com um comunicado divulgado no domingo.