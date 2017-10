Incêndios

As temperaturas vão subir até quarta-feira, prevendo-se máximas entre os 22 e os 29 graus na generalidade do território, valores acima do normal para a época do ano, adiantou hoje a meteorologista Maria João Frada.

"Para os próximos dias vamos continuar com uma situação de tempo seco. Infelizmente vamos ter céu pouco nublado ou limpo e as temperaturas máximas vão estar acima dos valores normais para esta altura do ano", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, para hoje prevê-se uma subida dos valores da temperatura máxima no continente e na terça-feira sobem as mínimas e máximas na ordem dos 02 a 04 graus Celsius.