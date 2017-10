Actualidade

Deputados do Partido Libertação Popular (PLP) pediram hoje ao Governo timorense para intervir com urgência nos mercados, na sequência de relatos de aumento de preços devido à tensão política no país.

"Condenamos negociantes oportunistas que se estão a aproveitar da situação para fazer aumentar os preços dos bens essenciais básicos", referiu o deputado Abel da Silva, referindo-se ao arroz e óleo, entre outros.

"Apelamos ao Ministério do Comércio para que leve a cabo uma operação no mercado para controlar esta situação que não é positiva para o povo", sublinhou.