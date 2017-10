Revoluçõ russa

O investigador Pierre Binette, especialista em política externa russa, considera que uma Rússia poderosa, respeitada e imune às decisões impostas pelos Estados estrangeiros constituiu o fundamento da designada "doutrina Putin", que cruza as heranças czarista e da ex-superpotência URSS.

Pragmatismo na política externa, corte com a polícia "ocidentalista" do ex-presidente Boris Ieltsin, da sua "submissão" aos interesses ocidentais e do menosprezo pelos interesses da Rússia no seu espaço tradicional de influência, bem como a aplicação da "democracia soberana" são os conceitos que hoje predominam nos corredores do Kremlin, segundo o investigador, professor no departamento de Escola de política aplicada na Universidade de Sherbrooke, no Canadá, e membro do Observatório da Eurásia.

Uma abordagem que se baseia nos "interesses e objetivos [russos] e não nas decisões que impõem os Estados estrangeiros".