Actualidade

O Paços de Ferreira chegou a acordo para a rescisão de contrato com o técnico Vasco Seabra, cujo sucessor será apresentado ainda hoje em conferência de imprensa, informou hoje o clube da I Liga de futebol.

"A direção do Paços de Ferreira comunica que chegou a acordo para a revogação de contrato de trabalho com Vasco Seabra, treinador da equipa principal do clube", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Paços na sua página oficial da Internet.

Na mesma nota informativa, de três parágrafos, a direção pacense agradece o trabalho desenvolvido por Vasco Seabra, destacando a sua "inequívoca ligação afetiva e profissional ao clube".