A UMAR considera o que acórdão judicial que minimiza a violência doméstica contra uma mulher com o facto de ela ser adúltera mostra uma forma de pensar "retrógrada e machista" ainda viva na sociedade portuguesa.

Questionada pela Lusa sobre o acórdão da Relação do Porto que manteve as penas suspensas para o marido e o amante de uma mulher adúltera que foi vítima de violência doméstica, Elisabete Brazil, da União Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), diz que "muitas vezes as decisões judiciais traduzem ainda uma sociedade moralista".

No acórdão, relevado no fim de semana pelo Jornal de Notícias, é invocada a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante.