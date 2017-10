Actualidade

Seis tripulantes de um porta-contentores com bandeira liberiana foram feitos reféns num ataque perpetrado no sábado ao largo da ilha de Bonny, na Guiné Equatorial, reporta hoje o site do portal Lloyd's List.

Segundo o Informa - Maritime Inteligence, ligado ao Lloyd's List, no ataque de pirataria marítima, que ocorreu 40 milhas náuticas a sul da ilha, foram feitos reféns o comandante, imediato, segundo oficial, segundo engenheiro, contramestre e o cozinheiro.

O armador do "Demeter", Peter Dohle, citado pelo Informa, indicou que oito piratas, a bordo de uma lancha rápida, aproximaram-se do navio, subiram e fizeram reféns seis tripulantes, após o que abandonaram o porta-contentores, pondo-se em fuga.