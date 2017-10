Catalunha

O presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, deixa de ter qualquer poder no sábado, quando o Senado autorizar a suspensão da autonomia da região, afirmou hoje a vice-presidente do Governo de Espanha.

"O presidente da Generalitat [governo autónomo catalão] vai deixar de exercer as suas funções, uma vez publicado o acordo", respondeu Soraya Sáenz de Santamaria à questão sobre o que faria o Governo se Puigdemont recusasse cessar funções, numa entrevista à rádio Onda Cero.

"Deixa de poder tomar decisões válidas, deixa de receber salário", acrescentou a vice-presidente do executivo.