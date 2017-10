PSD

O candidato a presidente do PSD Rui Rio rejeitou hoje a proposta do seu adversário, Pedro Santana Lopes, para que se realizem debates a dois em todas as distritais, considerando-a "desfasada" do que entende dever ser esta campanha.

"Esta proposta de fazer 20 debates é uma proposta coerente com o estilo do meu adversário, mas desfasada do que eu entendo que devem ser estes três meses que temos pela frente", refere Rui Rio, numa nota escrita enviada à Lusa na qual defende que a campanha não deve "ser transformada num espetáculo ambulante pelo país fora".

Na mesma nota, Rui Rio acusa Santana Lopes de, na apresentação da sua candidatura, no domingo em Santarém, ter referido "indiretamente algumas mentiras e meias verdades" a seu respeito.