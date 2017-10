Incêndios

A Associação Portuguesa de Seguradores prometeu hoje estender o fundo solidário aplicado em Pedrógão Grande aos incêndios da semana passada, agilizando processos para que os pagamentos, que se estimam em centenas de milhões euros, cheguem com rapidez.

Esta garantia foi deixada pelo presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, no final de uma reunião de uma hora com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, em São Bento, Lisboa.

José Galamba de Oliveira afirmou que o setor segurador irá atuar em relação aos danos dos incêndios de 14 e 15 de outubro passados "exatamente" com os mesmos critérios que aplicou após os incêndios de junho em Pedrógão Grande (distrito de Leiria).