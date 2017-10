Actualidade

O secretário de Estado do Emprego sinalizou hoje que os dados de setembro do Instituto de Emprego e Formação Profissional consolidam a tendência de descida do desemprego e dão confiança ao Governo relativamente às metas traçadas no OE 2018.

De acordo com os dados disponíveis na página do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,3% em setembro, face a igual mês de 2016, para 410.819 pessoas, e 1,8% face ao mês anterior.

De acordo com as séries longas do instituto, é preciso recuar até novembro de 2008, para encontrar um número mais baixo do que o observado no mês em análise.