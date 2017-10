Actualidade

Três homens e uma mulher suspeitos de crimes de sequestro, ofensas à integridade física, furto e burla informática, de que foram vítimas vários cidadãos franceses, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Viseu, anunciou hoje aquele organismo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explica que, depois de atraírem as vítimas a Portugal, os detidos "recorriam a violência, privações da liberdade e a manobras fraudulentas" para lhes subtrair "avultadas quantias monetárias".

De acordo com a PJ, os cidadãos franceses eram contactados via internet pela mulher "que os ia seduzindo para virem passar uns dias à cidade de Viseu para encontros amorosos". Ali chegadas, as vítimas eram conduzidas a uma luxuosa vivenda "faustosamente decorada, onde se encontravam os quatro elementos do grupo [com idades entre os 22 e os 61 anos] que se identificavam com nomes falsos".