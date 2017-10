OE2018

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) afirmou que a redução do défice orçamental de 2018 prevista na proposta de orçamento tem por base uma "estratégia orçamental diferente" daquela que estava subjacente ao Programa de Estabilidade 2017.

Na análise preliminar à proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), a que a Lusa teve hoje acesso, a UTAO refere que o OE2018 estabelece como meta para 2018 um défice das administrações públicas de 1% do PIB, idêntica à que constava do Programa de Estabilidade 2017, embora assente numa estratégia orçamental diferente".

Os técnicos que apoiam o parlamento indicam que, no último Programa de Estabilidade apresentado em abril, o Governo "projetava para 2018 uma redução tanto da receita como da despesa em percentagem do PIB", para os 43% e para os 44%, respetivamente, ao passo que, na proposta de OE2018, já espera "uma evolução diferente destes agregados".