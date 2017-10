Actualidade

Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido por Petit, é o novo treinador do Paços de Ferreira, substituindo no cargo Vasco Seabra, e será ainda hoje apresentado no clube da I Liga de futebol.

Petit, de 41 anos, chega a Paços de Ferreira com a missão de garantir a permanência da equipa no principal escalão, à semelhança do que conseguiu fazer na época passada no Moreirense, depois de iniciar a época no Tondela.

A apresentação de Petit, que substitui no cargo Vasco Seabra, será feita hoje em conferência de imprensa, a partir das 14:15.