Incêndios

A recuperação das quase 30 habitações que arderam na freguesia de São Gião, Oliveira do Hospital, é a prioridade da Junta de Freguesia, disse hoje o autarca Luciano Correia à agência Lusa.

O presidente da Junta adiantou que o incêndio que devastou Oliveira do Hospital e outros concelhos da região Centro, no dia 15, destruiu 27 casas na sua freguesia, das quais cinco são de primeira habitação, mas a maioria delas pertence a naturais de São Gião que residem noutras localidades portuguesas ou no estrangeiro.

"Foram distribuídos bens de primeira necessidade a toda a gente e há também roupa para todos. A nossa grande preocupação é agora recuperar as casas da freguesia", onde residem entre 300 e 400 pessoas, adiantou.