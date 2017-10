Incêndios

A Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) disse hoje que se revê nas propostas saídas do Conselho de Ministros extraordinário e adiantou que se encontram "perfeitamente articuladas" com as respostas de emergência aplicadas em Pedrógão Grande.

"A UMVI revê-se na íntegra nas propostas apresentadas pelo Governo, que se encontram perfeitamente articuladas com a resposta de emergência praticada aquando dos incêndios de Pedrógão Grande", disse à agência Lusa o coordenador da UMVI, João Paulo Catarino.

Este responsável realçou que considera as medidas "muito positivas na sua generalidade" e adiantou que algumas delas já integram o Programa de Revitalização do Pinhal Interior, programa esse que esteve em discussão pública até quarta-feira.