OE2018

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que as cativações em 2018 ascendam a 1.776 milhões de euros e indica que deverão permanecer por desbloquear despesas de cerca de 590 milhões de euros.

Na análise preliminar à proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), a que a Lusa teve acesso, os técnicos que apoiam o parlamento indicam que os montantes cativos subjacentes à proposta orçamental serão de "cerca de 1.776 milhões de euros", o que equivale a "2,7% da despesa efetiva da administração central".

Além disso, a UTAO dá conta de que deverão continuar cativos até ao final do ano "cerca de 590 milhões de euros": "Conforme informação prestada pela DGO [Direção-Geral do Orçamento], na conta das administrações públicas de 2018 já se encontra subjacente a descativação de uma parte dos cativos iniciais, prevendo-se que permaneçam por descativar cerca de 590 milhões de euros no final do exercício", lê-se na nota.