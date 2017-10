Actualidade

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APF) anunciou hoje a indisponibilidade de os juízes do principal escalão dirigirem jogos da Taça da Liga nos meses de novembro e dezembro, devido à contestação ao setor.

Em comunicado, a estrutura representativa dos árbitros considera que "não existem condições para continuar a arbitrar", atendendo a que "o clima no futebol português se tem degradado cada vez mais nos últimos tempos".

"Uma asfixia constante em torno do papel do árbitro que tornaram quase irrespirável o ar que a cada semana encontramos nos relvados do nosso país. Semanalmente vemos dirigentes de clubes profissionais a socorrerem-se da mesma desculpa quando o resultado desportivo os compromete e precisam de encarar os seus adeptos", prossegue a APAF.