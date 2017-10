Incêndios

A União Europeia (UE) anunciou hoje que vai entregar os 50.000 euros do prémio Princesa das Astúrias da Concórdia às vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha, uma decisão "simbólica" para mostrar "proximidade" com as populações afetadas.

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, disse hoje, na abertura da sessão plenária em Estrasburgo, que a decisão foi tomada conjuntamente com os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"É uma decisão simbólica com a qual queremos mostrar proximidade com as comunidades e as vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha", afirmou Tajani.