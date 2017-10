Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) elogiou a decisão do Ministério da Saúde de avançar com uma auditoria interna à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a estrutura regional da Ordem dos Médicos, presidida por Carlos Cortes, realça que o ACSS é "precisamente o organismo visado pelo Tribunal de Contas na manipulação dos indicadores dos tempos de espera de consultas hospitalares e cirurgias programadas".

"Em nome da verdade, é urgente conhecer os números mesmo antes do resultado das averiguações do grupo técnico independente criado para avaliar os sistemas de informação na saúde", defende o presidente da SRCOM, citado na nota.