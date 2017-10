Actualidade

O embaixador de Angola em Portugal disse hoje, em Luanda, que as relações entre os dois países lusófonos "estão neste momento numa frieza", como "de resto publicamente já se fez sentir".

Marcos Barrica falava à imprensa à margem da IV sessão ordinária do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, do qual é membro.

"Há razões que sustentam esse estado de coisas, mas há um esforço continuado entre as autoridades de um lado e do outro, para que os fatores que sustentam esta situação, que espero seja transitória, possam ser ultrapassados, para o bem dos nossos povos, dos nossos governos e dos nossos países", disse Marcos Barrica.