Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai juntar a partir desta terça-feira, uma vez por semana, cientistas e alunos do ensino secundário, de escolas públicas e privadas, à conversa, no Palácio de Belém.

O programa "Cientistas no Palácio de Belém" contará com a participação de cientistas de várias áreas, incluindo as ciências sociais, e terá como tema principal "o papel da ciência na sustentabilidade do planeta", disse à agência Lusa Isabel Alçada, assessora do chefe de Estado para a educação.

Esta iniciativa presidencial de promoção da ciência sucede aos "Escritores no Palácio de Belém", programa de incentivo à leitura e à escrita, com um formato semelhante, que decorreu entre janeiro e maio deste ano, e que deverá ter uma segunda edição em 2018, adiantou Isabel Alçada.