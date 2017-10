PSD

A candidatura de Santana Lopes à presidência do PSD lamentou hoje a recusa de Rui Rio de realizar debates com "as bases do partido" e advertiu que essa posição pode inviabilizar quaisquer outros frente-a-frente, incluindo os organizados pelos media.

"Queremos lamentar a recusa naturalmente, e manifestar uma grande admiração pelo facto de se recusar uma sugestão, tratou-se de uma sugestão e não de um desafio. Não foi feito nenhum desafio ao dr. Rui Rio", salientou o deputado Fernando Negrão, em nome da candidatura de Pedro Santana Lopes.

Negrão salientou que o objetivo da sugestão feita pelo antigo primeiro-ministro na apresentação da sua candidatura no domingo, em Santarém, foi de salientar a importância de "debater com os militantes do PSD e esclarecer as bases do PSD".