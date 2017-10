Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que Portugal e Angola vão trabalhar "no sentido de novos passos" na agenda bilateral, afirmando que as relações entre os dois países "nunca tiveram nuvens".

Depois da "visita muito importante" do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola, por ocasião da posse do novo chefe de Estado angolano, João Lourenço, os dois países trabalharão "no sentido de novos passos que sinalizem a importância das relações bilaterais e também desenvolvam a agenda bilateral", afirmou Augusto Santos Silva, questionado pelos jornalistas se já há perspetivas de uma visita do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda.

À pergunta sobre se as relações entre os dois países estão mais desanuviadas, Santos Silva respondeu: "Do único ponto de vista a partir do qual eu posso falar, que é o de Portugal e do Governo português, as relações bilaterais nunca tiveram nuvens e, portanto, continuam tão desanuviadas como devem ser relações entre países tão próximos e países cujos povos se estimam tanto".