Actualidade

Um golo de Fábio Martins, aos 89 minutos, garantiu hoje a vitória 1-0 do Sporting de Braga sobre o Moreirense, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Numa altura em que o empate parecia que se iria manter, o jogador 'arsenalista' surgiu a marcar o golo solitário da partida, aos 89 minutos, garantindo três pontos para a equipa bracarense.

Com esta vitória, o Sporting de Braga isolou-se no quarto lugar da prova com 18 pontos, enquanto o Moreirense fecha a jornada na 15.ª e penúltima posição com apenas seis pontos.