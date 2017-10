Actualidade

A circulação na linha amarela do Metropolitana de Lisboa está interrompida entre o Marquês de Pombal e o Largo do Rato desde as 20:11, disse à Lusa fonte da empresa, sem adiantar os motivos da ocorrência.

"A circulação está interrompida, mas só entre o Marquês de Pombal e o Largo do Rato. Neste momento não existe previsão para a reabertura", disse fonte oficial da empresa.

No Metropolitana de Lisboa está a passar uma informação através do sistema de som que indica que se trata de um problema de sinalização e pode ser demorado, mas a empresa não confirmou os motivos que estão na origem da ocorrência.